Malatya'da karantina süresi dolan 300 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

Azerbaycan ve Cezayir'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Malatya'da karantina süreçlerini tamamlayan 300 kişi evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Azerbaycan ve Cezayir'den getirilen 300 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Eşref Bitlis Yurdu'ndan ayrılan ve aralarında 9 Cezayir vatandaşının da bulunduğu 300 kişi yurt görevlilerin yardımıyla otobüslere bindi.

Cezayir'den gelen ve yaklaşık 11 yıldır orada aşçılık yapan Yakub Kibar, yurtta sunulan imkanlardan memnun olduklarını belirterek, "Sıkıntımız olmadı, güzel baktılar, doktorlar sabah akşam ateşimizi ölçtüler, keşke 14 gün daha kalsaydık. Çok memnunuz, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Buradaki hizmetten çok memnunduk, sıkıntı yaşamadık, belki evimizde bu kadar korunamazdık." diye konuştu.

Azerbaycan'dan gelen Mine Soyer ise AFAD, UMKE ve yurt personelin çok gayretli bir şekilde işlerini hassasiyetle yaptıklarını söyledi.

Kaldıkları yurdun imkanlarından ve kendilerine verilen yemeklerden memnun bir şekilde ayrıldığını anlatan Soyer, "Ben bu kadarını beklemiyordum. Geldiğim için çok memnunum. İnsan kendi ülkesinde olunca farlı oluyor. Buradan Artvin'e gideceğim. Çok mutluyuz, hayırlısıyla evimize gidiyoruz. Devletin eline koluna sağlık diyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan da karantina sürecini tamamlayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.