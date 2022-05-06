Karavan Festivali başladı - Son Dakika
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Karavan Festivali başladı

06.05.2022 12:49

Malatya'da Battalgazi Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen Karavan Festivali başladı.

Malatya'da Battalgazi Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen Karavan Festivali başladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye binası önündeki açılış programında, festivallerin bir bölgenin değerlerini tanıtmak amacıyla yapılan önemli etkinliklerden olduğunu söyledi.

İlçenin tarihi ve doğal güzellikler açısından zengin olduğunu dile getiren Güder, bu zenginlikleri karavan turizmine kazandırmak amacıyla ilk kez böyle bir festival düzenlediklerini belirtti.

Federasyonla birlikte karavan turizmini bölgeye kazandırmak istediklerini dile getiren Güder şunları kaydetti:

"Dünyada değişik ülkelerin ciddi miktarda pay aldığı bir sektörü kentle buluşturmak için çalışma yaptık. İlk defa yaptığımız için belki eksikliklerimiz olacak. Eksiklikleri gidermek için üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Karavan Kampını Battalgazi'de kurmuş olacağız. Malatya'yı karavan kamp merkezi yapmak için başlangıç yapmış olacağız."

Festivalin üç gün süreceğini ve katılımcıların ilçenin tarihi güzelliklerini göreceğini aktaran Güder, "Kap yerimiz doğal bir güzellik. Sağlık turizmi noktasında önemli bir yer." ifadesini kullandı.

Federasyonun Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ ise 30 yıldır karavanla seyahat ettiğini söyledi.

Daha önce karavancıların sahil şeridini tercih ettiklerini dile getiren Özdağ şöyle devam etti:

"2017 yılından sonra biz artık kültürel değerlerimize, Anadolu'ya gitmemiz gerektiğini benimsettik, çok da iyi oldu. Bütün Anadolu'da bu birlikteliği sağlayacağız ve kamp yerlerimizi yapacağız. Bugün karavan kampının açılışını yapacağız. Ülke karavan turizminden gelir elde etmeli. Eskişehir, Antalya, İstanbul ve Giresun'dan, Türkiye'nin her şehrinden gelen karavancılarımız var."

Karavanıyla festivale katılan Akil Özdağ da doğada yaşamanı zevkli olduğunu belirterek "Biz çok mutluyuz, karavanla gezmeyi herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından festivale katılanlar karavanlarıyla kent merkezinde tur atıp İspendere'deki kamp alanına geçti.

Karavan Festivali başladı
Karavan Festivali başladı
Karavan Festivali başladı
Karavan Festivali başladı
Karavan Festivali başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karavan Festivali başladı - Son Dakika


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