Malatya'da, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince Trafik Güvenliği Haftası kapsamında sürücülere yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfekte dağıtıldı.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de hafta kapsamında Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukları evlerinde sosyal mesafe kurallarına ziyaret etti.

Çocuklara tişört, maske, düdük, şapka ve kitap hediye eden jandarma, trafik haftası hakkında da bilgi verildi.