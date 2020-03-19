Malatya'da kardan kapanan mahalle ve mezra yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Malatya'da kardan kapanan mahalle ve mezra yolları ulaşıma açıldı

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde kar dolayısıyla kapanan 5 mahalle ile 6 mezra yolu, ulaşıma açıldı.

Malatya'da kardan kapanan mahalle ve mezra yolları ulaşıma açıldı, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde kar dolayısıyla kapanan 5 mahalle ile 6 mezra yolu, ulaşıma açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçenin kırsalında dün sabahtan beri etkili olan kar ve tipinin ardından kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Özellikle 2 bin ve üzeri rakımlı mezra yollarında hummalı çalışma yürüterek 3 iş makinesiyle karla mücadele seferberliği başlatan ekipler, iki gün süren çalışma sonucu Üçpınar, Başkaya, Kölükler, Barındır, Uzunhasan mahalleri ile Şahinler, Armutlu, Ayıobası, Karatarla ve Tavaşanlar Mezrası'nda yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi bulan yolları ulaşıma açtı.

Armutlu mezrası sakinleri de yollarının açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Armutlu, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:30 Kaynak: AA

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