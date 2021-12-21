MALATYA'DA KARDAN KAPANAN MAHALLE YOLLARI AÇILDI - Son Dakika

MALATYA'da, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolları, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla süren kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı, kara yollarında buzlanmaya neden olurken, birçok kısal mahalle yolunu da ulaşıma kapadı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden açılan yollarda tuzlama çalışması da yapıldı.