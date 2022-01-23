Kardan kapanan yolda bekleyenler misafirhanelere yönlendiriliyor - Son Dakika

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Malatya- Kayseri kara yolunda bekleyenlerin misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

Türkoğlu, Darende Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin kara yolunda aldığı önlemleri denetledi, kar nedeniyle yolda bekletilen vatandaşların ilçedeki misafirhane, otel ve yurtlara yerleştirilmesi talimatı verdi.

Yolcuların konaklaması için gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Türkoğlu, aracında beklemek isteyenlere de aralıklarla sıcak çorba ve kumanya ikramında bulunduklarını aktardı.

Yurda yerleştirilen Şeyma Can, yolda kaldıkları andan itibaren jandarmanın kendilerine eşlik ettiğini belirterek, "Bizi alıp güzel bir yurda getirdiler. Sıcak yemek ve çay ikram ettiler. Şu an gayet keyfimiz yerinde, sadece yolda kaldığımız için üzgünüz. Onun haricinde bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

İlçede yaklaşık 350 kişinin yurtlara yerleştirildiği öğrenildi.