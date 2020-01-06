Malatya'da kardan kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
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Malatya'da kardan kapanan yollar açılıyor

6 saat önce

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 226 kırsal mahallenin yolu açılıyor.

Malatya'da kardan kapanan yollar açılıyor, System.String[]

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 226 kırsal mahallenin yolu açılıyor. Açılan yolların tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok kez yol açma çalışması yapan belediye ekipleri, fırtına ve tipi sebebiyle bazı noktalarda güçlükle ilerliyor.


Hafta sonu Malatya genelinde etkili olan kar yağışlarının ardından ulaşımın aksamaması için kent genelinde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi son 24 saatte kapanan 226 mahalle yolunun tamamına yakınını ulaşıma açtı. Açılan yolların tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok kez yol açma çalışması yapan ekipler, fırtına ve tipi sebebiyle bazı noktalarda güçlükle ilerliyor.


Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği, Pütürge, Arapgir, Kuluncak, Hekimhan, Doğanşehir, Doğanyol, Akçadağ ve Darende başta olmak üzere bazı ilçelerde kar yağışının ara ara sürdüğü bildirildi.


Kent merkezinde kar yağışının ardından kar küreme çalışmalarını hızlı bir şekilde yapan Büyükşehir Belediyesi, gün içerisinde kaldırım temizleme çalışmaları yaptı. Kent merkezindeki kaldırımların temizliğinde solisyon da kullanıldı.


Hastane yolları başta olmak üzere kent merkezinin yüksek noktaları olan Karagöz, Konak, Beydağı, Yavuz Selim, Kernek, Fırat, Gündüzbey, Yukarı Çöşnük, Çamurlu ve Yıldıztepe mahallelerinde de don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapılıyor.


Yolda mahsur kalan vatandaşları ve araçlarını da kurtaran ekipler, 24 saati teyakkuzda geçiriyor. Karla mücadele çalışmalarına ilçe belediyeleri, MASKİ, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ekipleri de destek veriyor. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
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