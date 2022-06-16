Kargo aracında gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir kargo kamyonunda arama yapıldı.

Malatya 'da, kargo kamyonunda gümrük kaçağı 435 kilogram tütün, 1385 paket pipo tütünü, 500 puro, 470 paket sigara ve 2 bin elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Kaynak: AA

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