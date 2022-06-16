Kargo aracında gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi

Malatya'da, kargo kamyonunda gümrük kaçağı 435 kilogram tütün, 1385 paket pipo tütünü, 500 puro, 470 paket sigara ve 2 bin elektronik sigara kiti ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ-Malatya kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir kargo kamyonunda arama yapıldı.
Araçtaki kontrollerde, 6 koli içinde gümrük kaçağı 435 kilogram tütün, 1385 paket pipo tütünü, 500 puro, 470 paket sigara ve 2 bin elektronik sigara kiti ele geçirildi.
Gönderici 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
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