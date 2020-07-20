Malatya'da, kargo araçlarında 8.5 ton kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da, kargo araçlarında 8.5 ton kaçak tütün ele geçirildi
MALATYA'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu 2 kargo aracında 8 bin 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu 2 kargo aracında 8 bin 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde kargo firmasına ait 2 kargo aracını durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada 8 bin 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Adıyaman'dan alınarak başka kentlere götürüldüğü belirlenen kaçak tütüne el koyan jandarma, 2 kişiyi de gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:45 Kaynak: DHA
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