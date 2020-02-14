Malatya'da karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Malatya'da karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 506 mahalle yolundan 450'sini ulaşıma açtı.

Malatya'da karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 506 mahalle yolundan 450'sini ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sırasında ve sonrasında çalışmalar yapıldı.

Karla mücadele ekipleri, geceden beri yaya ve araç trafiğinin daha düzenli ilerleyebilmesi için caddeleri trafiğe kapatarak kar temizleme ve küreme çalışmaları yapıyor.

Gece birçok yolda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapan ekipler, ana arterlerde kaldırım temizliği, üst geçit temizliği, yol temizliği ve solisyon çalışmaları da yaptı.

Kent genelinde kapanan 506 mahalle yolunun 450'sini ulaşıma açan ekipler, yüksek, güvenli olmayan bölgelerde yolları ulaşıma kapatıyor.

Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça yüksek kesimlerdeki yolların kullanılmaması uyarısı yapıldı.

Öte yandan karla mücadele ekipleri, Darende, Arapgir ve Hekimhan ilçelerinde rahatsızlanan birçok hastanın da imdadına yetişerek, sağlık ekiplerine yol açtı.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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