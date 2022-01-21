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Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

21.01.2022 16:13

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar temizleniyor.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar temizleniyor.

Yeniçağa Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde cadde ve sokakları açmak için çalışma yaptı.

Ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 90 santimetreye ulaştığı ilçede 1 greyder, 3 kepçe, 2 kamyon, 21 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

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Doğanşehir, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniçağa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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