Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının çok düşmesiyle birlikte özellikle kırsal mahallelerde karla mücadele kapsamında yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi kar yağışının etkili olduğu noktalarda ulaşımın aksamaması için 24 saat aralıksız çalışıyor.

Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren ilçelerde ve kırsal mahallelerde önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, yolların tekrar kapanmaması için yollarda sık sık tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle tipi ve savruntu olan zorlu noktalarda çalışmalarını sürdüren ekipler çalışmalarını Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde yoğun bir şekilde devam ettiriyor. An itibariyle ekiplerin yoğun ve gayretli çalışmaları itibariyle Malatya genelinde kapalı mahalle yolu bulunmuyor.