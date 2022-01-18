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Malatya'da karla mücadele hazırlığı tamam - Son Dakika

Malatya'da karla mücadele hazırlığı tamam

18.01.2022 14:27
Malatya'da karla mücadele hazırlığı tamam

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Malatya geneli için yaptığı kar yağışı uyarısıyla birlikte, karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tedbirlerini alarak vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 7-24 esasına göre...

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Malatya geneli için yaptığı kar yağışı uyarısıyla birlikte, karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tedbirlerini alarak vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 7-24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'nın yüksek kesimlerinde ve kırsal bölgelerinde yağan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya merkez başta olmak üzere Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Malatya'nın ilçelerinde görülecek kar yağışı uyarısıyla 400 araç ve 850 personelle karla mücadele çalışmaları için hazırlıklarını tamamladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayından itibaren karla mücadele çalışmaları için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, "Her yıl olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ın başkanlığında karla mücadele çalışmalarımızda toplantılarımızı yaptık. En kritik noktalar nerelerdir, eksikliklerimiz nelerdir, ne gibi hazırlıklar yaparız, sadece yol ve asfalt açısından değil herhangi bir arama kurtarmada itfaiyenin de müdahale etmesiyle alakalı başkanımızın başkanlığında koordinasyon toplantılarımızı yapmaktayız. Başkanımız bizlere görev alanı gözetmeden vatandaşımızın her noktada rahat bir şekilde hizmete ulaşabilmesi için görev alanı beklentisi içinde olmadan Malatya'nın 13 ilçesi 718 mahallesi ve binin üzerinde mezrada teyakkuz halinde olmamızı ve müdahale etmemizi ifade etti. Vatandaşlarımızın rahatı için bu dönemdeki eylem planımız ilgili birimlerle paylaşıldı. Her yıl olduğu gibi karla mücadele hazırlıklarımızı geçtiğimiz Ekim ayından itibaren yapmaya başladık. Yol çalışmasında görevli olan araçlarımızın Ekim ayından itibaren bakım ve onarımlarını teçhizat takviyelerini yaparak, kışa hazır hale getirdik.

Bu yıl da beklediğimiz rahmet biraz gecikti. Yapılan yağış uyarıları gerçekleşir ve özellikle tarım açısından su kaynaklarından dolayı özlemle bekliyoruz. Kasım ayında 13 ilçede 718 mahallede, binin üzerinde mezralarda, yaklaşık 500 noktada arkadaşlarımız her türlü hazırlığı yaptılar, teyakkuz halindeler. Vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ve hastalarımızın hayatlarında herhangi bir sıkıntı olmaması için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli tedbirleri aldık. Meteoroloji, ilimiz için turuncu uyarıda bulundu. Turuncu uyarıdan dolayı aldığımız tedbirlere ek tedbirler ekledik. Şu anda sahada yaklaşık 400 adet aracımız ve 850 personelle teyakkuz halindeyiz. 10 bin tonun üzerinde tuzumuz var. İlçe belediyelere de ihtiyaç doğrultusunda gerekli takviyeleri yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Sıkıntı yaşanmaması adına kurum ve kuruluşlarla birlikte tedbirler alındığının altını çizen Noğay, " İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamadan rutin hayatını sürdürmeleri için bütün tedbirleri aldık. Özellikle mezralarda ve ilçelerde vatandaşlarımız yola çıkarken muhakkak zincir takmalarını veya kış lastiği takmalarını önemle rica ediyoruz. Yani bizim şu ana kadar ilçelerde müdahale ettiğimiz araçların çoğunda kış lastiği olmadığı için uygunsuz şartlarda da yola çıkmalarından dolayıydı. Hem merkezde hem ilçelerde arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Bizim koordinasyon merkezimizde 7/24 esasına göre arkadaşlarımız nöbetleşerek bu çalışmaları yürütüyor. Herhangi bir yerden vatandaşımız sıkıntı yaşadığında bizim acil merkezi arayarak, anında müdahale yapılacaktır" ifadeleri kullandı.

Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir ise, "Bu ayların çalışmalarını Eylül-Ekim aylarında planladık. Kış mevsiminin yağışları ve meteorolojiden aldığımız tahminlere göre bugünden itibaren yoğun bir şekilde başlıyor. Buna göre kırsalda ve merkezdeki araç planlamamızı, makine parkımızı ve işçi planlamamızı yapmış bulunuyoruz. 7/24 esasına göre çalışacağız. En önemli konular, hastalık ve taşımalı eğitim. Bu konularda en ufak bir aksama yaşatmamak için elimizden gelen bütün fedakarlık ve gayretle çalışacağız. Hayırlı ve bereketli bir kış diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'da karla mücadele hazırlığı tamam
Malatya'da karla mücadele hazırlığı tamam

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Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji, Malatya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da karla mücadele hazırlığı tamam - Son Dakika


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