Üye Girişi
Malatya'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Malatya'da karla mücadele sürüyor

19.01.2022 14:03

Malatya'da karla mücadele sürüyor Otobüs terminalinde bekleyenlere sıcak çorba ikramı Malatya'da yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışması sürerken, otobüs terminalinde bekleyenlere ikramda bulunuluyor.

Malatya'da karla mücadele sürüyor

Otobüs terminalinde bekleyenlere sıcak çorba ikramı

MALATYA - Malatya'da yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışması sürerken, otobüs terminalinde bekleyenlere ikramda bulunuluyor.

18 Ocak Salı günü saat 15.00 itibariyle başlayan kar yağışı ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile birlikte koordineli bir şekilde teyakkuza geçerek çalışmaya başladı.

Kar yağışı ile birlikte il merkezi ve ilçelerde devam eden karla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, 400 iş makinası ve 1200 personel ile 7/24 esasına göre karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Genel Sekreter Cemal Noğay, "İl merkezi ve 13 ilçemizde dün itibariyle yoğun bir kar yağışı başladı ve hala devam ediyor. Bir gün öncesinden Meteoroloji tarafından yapılan turuncu uyarının ardından bütün ekiplerimiz merkezde ve ilçelerimizde toplamda 400 iş makinası ve 1200 personelle birlikte bütün yollarımızı bütün güzergahlarımızı mümkün olduğunca açık tutmaya çalışıyoruz.

18 Ocak Salı günü saat 15.00'ten itibaren merkezde Hastaneler başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları alanlarda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar hayatı olumsuz etkileyecek herhangi olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadık. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde işlerine gidebilmesi için bütün işyeri güzergahlarını açtık. Ayrıca vatandaşlarımızın yine ihtiyaçlarını karşılayacak olan market, alış veriş merkezleri gibi alanların yolları ve çevrelerinde yaya geçişi anlamında herhangi bir sorun yok" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ve AYKOME Birimlerinin 7/24 çalıştığını ve gelen çağrılara zamanında cevap verildiğini belirten Genel Sekreter Noğay, "Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi ile de koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sağlık ekiplerimizin herhangi bir yerde sağlıkla ilgili bir problem varsa bizim ekiplerimizin hemen onların yol güzergahlarını açarak hastalara zamanında ulaşmalarını temin etmektedir" şeklinde konuştu.

Noğay, "İl genelinde kar kalınlığı 60 cm'in üzerinde, bazı ilçelerimizde ise 130 cm'i bulmakta ve yoğun kar yağışının devam etmesinden dolayı ekiplerimiz aralıksız bir şekilde temizlik çalışmalarını yapmalarına rağmen bazı noktalarda tekrar meydana gelen kar birikintileri zaman zaman kısmi olarak ulaşımı zorlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sürücülere kar lastiği ve zincir uyarısı

Kar yağışının iki gün daha etkili bir şekilde devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Noğay, "Özellikle sürücülerimizden beklentimiz, kar lastiği olmayan, zincir takmayanların yola çıkmamaları. Üniversite kampüsü ve diğer yerleri gezdiğimizde yollarda trafiği engelleyen temel sorunun kar lastiği olmayan araçların yolda kalmaları ve diğer araçların geçişine fırsat vermemelerinden dolayı zaman zaman tıkanmalar meydana gelmektedir. Onun dışında şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Zaten bütün ilçe belediyelerimizle de koordinasyon halindeyiz" dedi.

"37 hastanın hastanelere zamanında yetişmesi için sağlık ekiplerine yardımcı olduk"

Noğay, "Gece boyunca 112 çağrı merkezinden sağlık açısından 37 tane çağrı aldık ve bunların tamamına aynı anda müdahale ettik ve herhangi bir hastamızın hastaneye zamanında yetişmemesi gibi bir durum söz konusu değil, 37 hastamızın da zamanında hastaneye yetişmesi sağlanmıştır.

Su arıza ekiplerimiz sahada. Şu ana kadar su konusunda bir sıkıntımız yok. Aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen elektrik kesintilerine arıza ekiplerinin hızlı müdahalesi için Büyükşehir Belediyesi iş makinalarımızla ilgili kurumlara yardımcı olmaktayız.

Bundan sonrası için de ek tedbirlerimizi aldık. Genel Sekreter Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız, MASKİ ile birlikte bütün ekiplerimiz bir arada iş bölümü yaparak şu an 718 mahallede koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz" İfadelerine yer verdi.

MAŞTİ'de bekleyen yolculara çorba ikramı

Yoğun kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yolların trafiğe kapanması üzerine MAŞTİ Terminalinde mahsur kalan vatandaşlara, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı. Ayrıca çocuklara da bisküvi ve çikolata dağıtıldı.

Malatya'da karla mücadele sürüyor
Malatya'da karla mücadele sürüyor
Malatya'da karla mücadele sürüyor

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika


Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu         
17:16
Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi         
17:12
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü: Dayı bir kürek de bize yolla Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü: Dayı bir kürek de bize yolla         
15:57
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Hamile hemşireye saldırı anları kamerada Hamile hemşireye saldırı anları kamerada         
11:14
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:19:52. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement