Malatya'da karla nedeniyle kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
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Malatya'da karla nedeniyle kapanan yollar açılıyor

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları açıyor.

Malatya'da karla nedeniyle kapanan yollar açılıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolları açıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, belediye ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 24 saatte kapanan 226 mahalle yolunun tamamına yakınını ulaşıma açtı.

Karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için kritik noktalarda tuzlama ve solüsyon çalışmaları yaparken tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde yol açma çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi kent merkezine yağması beklenen kar ile ilgili de hazırlıklarını tamamladı.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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