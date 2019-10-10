Son Dakika Haberleri: Malatya'da karma resim sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Malatya'da karma resim sergisi açıldı

Malatya'da karma resim sergisi açıldı

1 saat önce

Malatya'da "Semt Konakları Karma Resim Sergisi" törenle açıldı.

Malatya'da karma resim sergisi açıldı, System.String[]

Malatya'da "Semt Konakları Karma Resim Sergisi" törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını Başkan Vekili Selim Pilten yaptı.

Yapılan ürünleri beğendiğini aktaran Pilten, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel ürünler ortaya çıkmış. İnşallah bundan sonra da daha güzel ürünlerin çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin ücretsiz olarak gezebileceği ve 175 eserin yer aldığı sergi, 13 Ekim Pazar günü sona erecek.

Malatya, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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