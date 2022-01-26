Malatya'da "Kartopu ve Kardan Adam Şenlikleri" düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyince gerçekleştirilen "Kartopu ve Kardan Adam Şenlikleri"nde renkli görüntüler oluştu.

Hilal Park'ta düzenlenen etkinliğe katılanlar, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Şenlik alanında vatandaşların kar topu attığı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, iki hafta önce yılın yağışlı geçmesi için dua ettiklerini anımsattı.

Kentte yoğun bir kar yağışının görüldüğünü ve belediye olarak karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çınar, "Karın bol olduğu bir dönemde bu şenlikleri yapıyoruz, çok neşeli oldu." dedi.

Etkinlikte, kardan adam yapanlara çeşitli hediyeler verildi.