Son Dakika Haberleri: Malatya'da, kasapta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Malatya'da, kasapta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da, kasapta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Malatya'da, kasapta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da, kasapta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Malatya'da, kasapta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bulunan Kasap Pazarı'ndaki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, et ve kemiklerin arasında 15 gram sentetik uyuşturucu, 1,61 gram esrar, çok sayıda satışı izne tabi uyuşturucu etkisi yaratan hap, 11 yeşil reçeteye tabi ilaç ve 1 hassas cep terazisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.K, A.T. ve B.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.T. ve B.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap
Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 16:46:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da, kasapta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]