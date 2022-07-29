Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

29.07.2022 18:56
Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Malatya'da "kasten yaralama, yağma, gasp, tehdit, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık" gibi suçlardan gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı cezaevine gönderildi.

Malatya'da "kasten yaralama, yağma, gasp, tehdit, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık" gibi suçlardan gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesinde Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince "kasten yaralama, yağma, gasp, tehdit, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık" gibi suçlardan aranan 10 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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