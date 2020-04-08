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Malatya'da kavga eden 6 kişiye "sosyal mesafe" cezası
6 saat önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kavgaya karışan 6 şüpheliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kavgaya karışan 6 şüpheliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde iki grubun kavga ettiğini belirledi.
Alkollü olduğu belirlenen gruba müdahale eden ekipler, kavgaya karışan 6 şüpheliye yeni tip koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etme" ve "sosyal mesafeye uyma emrine muhalefet" gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:16 Kaynak: AA
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