Malatya'da kavga eden 6 kişiye

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kavgaya karışan 6 şüpheliye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde iki grubun kavga ettiğini belirledi.

Alkollü olduğu belirlenen gruba müdahale eden ekipler, kavgaya karışan 6 şüpheliye yeni tip koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etme" ve "sosyal mesafeye uyma emrine muhalefet" gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.