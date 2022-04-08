Malatya'da kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı - Son Dakika
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Malatya'da kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı

08.04.2022 16:40
Malatya'da kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, karanfille karşılandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, karanfille karşılandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenciler arasında kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve polis haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaşan polis ekiplerine üniversite yönetimi ve öğrenciler karanfil verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amiri Cumali Karakaya, gazetecilere, öğrenci kavgası ihbarıyla bölgeye geldiklerini, sürprizle karşılaştıklarını söyledi.

Mutlu olduklarını belirten Karakaya, "Bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Zaten her zaman vatandaşımızın yanındayız, vatandaş da bizim yanımızda. Ekip arkadaşlarımız adına hocalarımıza ve öğrencilere teşekkür ediyoruz." dedi.

Malatya'da kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı

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Doğanşehir, Malatya, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kavga ihbarına giden polisler karanfille karşılandı - Son Dakika


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