Malatya'da Kavgada Hayatını Kaybeden 2 Kişi Toprağa Verildi
38 dakika önce
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçim günü yaşanan kavgada hayatını kaybeden 2 kişi, köylerinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Malatya
'nın Pütürge
ilçesinde seçim günü yaşanan kavgada hayatını kaybeden 2 kişi, köylerinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'nde dün yaşanan kavgada hayatlarını kaybeden amca çocukları İlyas ve Hasan Aktaş
'ın cenazeleri, Malatya Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işleminin ardından bugün köylerine getirildi. Jandarmanın da geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze namazına olayda yaralanan İlyas'ın babası Ali Aktaş
, aile yakınları, Malatya Valisi Aydın
Baruş, Jandarma İl Komutanı Albay Necmi İnce
, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Canbay
, İsmail Hakkı Kiraz
, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:01 Kaynak: İHA
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