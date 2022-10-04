Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

04.10.2022 12:38
Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde Ali Toksöz'e ait keçi, kayalıklarda mahsur kaldı. Toksöz'ün durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu keçi mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.

Toksöz, kurtarma çalışmasına katılan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika
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