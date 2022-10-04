Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi.
Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde Ali Toksöz'e ait keçi, kayalıklarda mahsur kaldı. Toksöz'ün durumu bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu keçi mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.
Toksöz, kurtarma çalışmasına katılan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika