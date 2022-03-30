Kayalıklardan düşen genç kız yaralandı - Son Dakika
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Kayalıklardan düşen genç kız yaralandı

30.03.2022 21:22

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kayalıklardan düşen genç kız yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kayalıklardan düşen genç kız yaralandı.

H.S.Ç. (16), Bahçebaşı Mahallesi Köşebaşı mevkisinde, iddiaya göre dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan H.Ç.S, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sağlık ekipleri, dağlık alandaki yaralıyı sedye ile ambulansa taşıdı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.S.Ç, tedavi altına alındı.

Kayalıklardan düşen genç kız yaralandı
Kayalıklardan düşen genç kız yaralandı
Kayalıklardan düşen genç kız yaralandı
Kayalıklardan düşen genç kız yaralandı
Kayalıklardan düşen genç kız yaralandı

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Kaynak: AA

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