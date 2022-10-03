Yaşlı kadın ile torununun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da kaybolan yaşlı kadın ve torunu bulundu - Son Dakika

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