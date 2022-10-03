Malatya'da kaybolan yaşlı kadın ve torunu bulundu - Son Dakika
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Malatya'da kaybolan yaşlı kadın ve torunu bulundu

03.10.2022 12:34
Malatya'da kaybolan yaşlı kadın ve torunu bulundu

Malatya'da kaybolan 90 yaşındaki kadın ile şizofreni hastası torunu, arama çalışmaları sonucu bulundu.

Malatya'da kaybolan 90 yaşındaki kadın ile şizofreni hastası torunu, arama çalışmaları sonucu bulundu.

Yeşilyurt ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde yaşayan Makbule Karabulut (90) ve şizofreni hastası torunu İbrahim Karabulut'tan (22) dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaşlı kadın ile torununun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

İz takip arama köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmaları sonucu İbrahim Karabulut evlerinin yakınında, yaşlı kadın ise yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Suluköy Mahallesi yakınlarında arazide bulundu.

Genel sağlık durumları iyi olan yaşlı kadın ve torunu, kontrol amaçlı 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kaybolan yaşlı kadın ve torunu bulundu - Son Dakika

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