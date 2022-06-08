Malatya'da kaybolan kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika
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Malatya'da kaybolan kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

08.06.2022 15:36
Malatya'da kaybolan kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kaybolan kişi, evinden yaklaşık 1 kilometre uzaktaki arazide jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kaybolan kişi, evinden yaklaşık 1 kilometre uzaktaki arazide jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Resuluşağı Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen B.A'dan (49) bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

B.A'nın bulunması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı 40 jandarma personeli, 15 güvenlik korucusu, AFAD ve mahalle sakinlerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

B.A, drone ve iz takip arama köpeği "Dadı"nın da destek verdiği yaklaşık 4 saatlik arama çalışmaları sonunda, evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

Genel sağlık durumu iyi olan B.A, kontrol amaçlı 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, AFAD, Güncel, Son Dakika

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