Resuluşağı Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen B.A'dan (49) bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da kaybolan kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika

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