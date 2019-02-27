Malatya'da Kayıp Kişi Jandarma Ekiplerince Bulundu
59 dakika önce
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde dün kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu.
Malatya
'nın Kuluncak
ilçesinde dün kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu. Kızılhisar
Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Yumuk zihinsel engelli kardeşi Küçan Yumuk'un (41) eve dönmemesi üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, tipi ve yoğun sis nedeniyle gece arama çalışmasını sonlandırdı. Sabah AFAD
ve güvenlik korucularının da desteğiyle yeniden başlayan arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri, mahallenin Karamıklı mevkisindeki dağlık alanda Yumuk'u buldu.
Yumuk, kontrol amacıyla 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:12 Kaynak: AA
Son Dakika! YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak
Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkan Adayının YSK'ya Yaptığı İtiraz Reddedildi
İki Üniversite Mezunu Berber, 25 Yıldır Yaşadığı Mahallede Muhtar Adayı Oldu
Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor