Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Malatya'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

2 saat önce

Malatya'da bir süredir haber alınamayan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

Malatya'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu, System.String[]
Malatya'da bir süredir haber alınamayan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karakaya Baraj Gölü'nün Tohma Köprüsü yakınlarında suda hareketsiz duran kişiyi görenler jandarmaya haber verdi.

Sudan çıkarılan kişinin öldüğü tespit edildi.

Kadir Çetin'e (72) ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

Çetin'in 21 gündür kayıp olduğu, ailesinin emniyete kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Karakaya Baraj Gölü, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Bakan Dönmez: Sondaj Çalışmalarında Rekor Kırdık Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:39:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]