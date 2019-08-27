Malatya'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Ekipler tarafından kanaldan çıkarılan Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Darende Jandarma Komutanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı aramalarda, Özer'in cesedi mahalleden geçen sulama kanalında bulundu.

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