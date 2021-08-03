Malatya'da kayıp kız kardeşler aranıyor (2) - Son Dakika

KIZ KARDEŞLER BULUNDU

Malatya'da, dün dolaşmak için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Aslı (20) ile Büşra Özgül (14) kardeşler polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "02.08.2021 günü Doğanyol ilçesinde ailesine haber vermeden evlerinden ayrılan A.Ö ve B.Ö isimli kız kardeşlerle ilgili il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda kız kardeşler 03.08.2021 günü Çöşnük Mahallesinde bulunarak ailelerine teslim edilmiştir" denildi.