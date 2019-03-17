Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kayıp Olarak Aranan Şahıs Ölü Olarak Bulundu

Malatya'da Kayıp Olarak Aranan Şahıs Ölü Olarak Bulundu

1 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde 8 gündür kayıp olarak aranan şahıs ölü olarak bulundu.

Malatya'da Kayıp Olarak Aranan Şahıs Ölü Olarak Bulundu, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde 8 gündür kayıp olarak aranan şahıs ölü olarak bulundu.

Olay,Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 8 gün önce ailesine intihar edeceğini söyleyerek Doğanlar Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılan Aliseydi Yücel'den (30) haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Akçadağ Jandarma ekipleri, şahsın gidebileceği alanlara arama çalışması başlatırken,son olarak Cuma günü ailesi ile telefonla görüşen Yücel'in cep telefonu sinyali incelemesi yapıldı. Yapılan teknik takip sonrası Jandarma ekipleri bugün Levent Vadisi Seyir Terası mevkiinde kayalıklar arasında bir ceset buldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cansız bedenin, kayıp olarak aranan Aliseydi Yücel'e ait olduğu belirlendi.

Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aliseydi Yücel'in cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili olarak başlatmış olduğu inleme sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:43 Kaynak: İHA

Jandarma, Akçadağ, Malatya, 3. Sayfa
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