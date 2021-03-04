Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Malatya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı kayısı ağaçları çiçek açtı.

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da mart başı olmasına rağmen gündüz 12-13 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle bazı kayısı ağaçları çiçek açtı.

Kale ilçesinde Karakaya Baraj Gölü kenarındaki kayısı ağaçlarının çiçek açması çiftçileri şaşırttı.

Kıyıcak Mahallesi'nde kayısı yetiştiren Özer Kıvanç, normalde mart ayının sonlarına doğru kayısı ağaçlarının çiçek açtığını, bahçesindeki ağaçların çiçeklenmesini görünce şaşırdığını belirtti.

Kıvanç, sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesiyle yaşanabilecek donda çiçek açan ağaçların zarar göreceğini kaydetti.