Kayısı ağaçları çiçek açtı - Son Dakika
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Kayısı ağaçları çiçek açtı

21.03.2022 15:45

Malatya'nın Kale ilçesindeki kayısı ağaçları çiçeklendi.

Malatya'nın Kale ilçesindeki kayısı ağaçları çiçeklendi.

Son birkaç yıldır şubat sonu veya mart ayı başında çiçek açan kayısı ağaçları normal mevsiminde çiçek açmaya başladı.

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan kentte hava sıcaklığının geceleri zaman zaman eksi 8 derecelere kadar düşmesi ise kayısı üreticilerini endişelendiriyor.

Soğukpınar Mahallesi'nde kayısı yetiştiren Erhan Gökhan, AA muhabirine, kayısı ağaçlarının önceki yıllara göre normal zamanında çiçek açtığını söyledi.

Hava sıcaklığının geceleri eksi 8 dereceye kadar düşmesinin kendilerini endişelendirdiğini belirten Gökhan, bu durumun kayısı çiçeklerinin donmasına neden olabileceğini ifade etti.

Kayısı ağaçları çiçek açtı
Kayısı ağaçları çiçek açtı
Kayısı ağaçları çiçek açtı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayısı ağaçları çiçek açtı - Son Dakika


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