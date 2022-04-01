Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, görsel şölen oluşturdu.

Kayısı ağaçlarının ilk çiçek açtığı Karakaya Baraj Gölü kenarındaki bahçeler adeta beyaza büründü.

Kayısı bahçeleri, eşsiz bir manzara sunarken, çiftçiler de bu dönemde yoğun bir mesai harcıyor.

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen ve 8 milyona yakın kayısı ağacının bulunduğu kentte, çiçeklerin de açması ile üreticiler ilaçlama yaparak ürünlerini hastalıklardan korumak için büyük çaba sarf ediyor.