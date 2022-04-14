Malatya'da kayısı ağaçları zirai dondan etkilendi - Son Dakika
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Malatya'da kayısı ağaçları zirai dondan etkilendi

14.04.2022 15:04

Malatya'da etkili olan zirai don nedeniyle bazı kayısı bahçelerinde zarar oluştu.

Malatya'da etkili olan zirai don nedeniyle bazı kayısı bahçelerinde zarar oluştu.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, zirai donun kayısı bahçelerindeki meyvelere zarara neden olduğunu söyledi.

Solmaz, ilçede birçok mahallede inceleme yaptıklarını anlatarak, düşük rakımlı yerlerde hasarın fazla olduğunu belirtti.

Sütlüce Mahallesi'nde bir bahçedeki zirai don hasarını inceleyen Solmaz, "Bahçede kayısı ağacının alt ve üst dallarını kontrol ettik, bu bahçe yüzde 99 gibi yanmış görünüyor. Bu bahçede gördüğümüz kadarıyla kayısı yok, tamamen bitmiş. Kayısısı zirai dondan etkilenen çiftçilerimiz için devletimizden yardım beklemekteyiz." diye konuştu.

Çiçek açan ve meyvesi oluşan kayısı bahçelerinde hasarın büyük olduğunu anlatan Solmaz, "1600 rakımın altında çiçek açmış, meyveye dönüşmüş bölgelerde kayısının yanma oranı çok yüksek. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri sahada inceleme yaptıktan sonra hasar oranı net olarak ortaya çıkacak. Bu incelediğimiz bahçe tamamen zirai dondan dolayı yanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Sütlüce Mahallesi'nde kayısı üreten Yunus Çetin ise bir yıllık emeğinin zirai donla heba olduğunu söyledi.

Dün gece meydana gelen zirai donun kayısı bahçesinde ekonomik kayba neden olduğunu anlatan Çetin, "Zayiatımız çok büyük. Ekonomik gücüm yok. Devletimiz yardımcı olursa yine gübresini temenni ederek, bahçeyi gelecek yıla hazırlarız. Bu yıl kayısı yok. Geçen yıl da bahçem zirai dondan etkilendi ama fazla değil. Bu yıl ki maalesef tamamen afet oldu." dedi.

Akçadağ ilçesine bağlı Esenli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Bayram Demirci ise geçim kaynaklarının büyük oranda kayısıdan oluştuğunu ifade etti.

Kentte iki gündür etkili olan soğuk hava ve fırtınada sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi nedeniyle kayısı bahçelerinde zirai dona neden olduğunu aktaran Demirci, "Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Ne yapacağımızı borçları nasıl ödeyeceğimizi kara kara düşünüyoruz." dedi.

Kale, Hekimhan, Darende ilçesinde de zirai don etkili oldu.

Malatya'da kayısı ağaçları zirai dondan etkilendi
Malatya'da kayısı ağaçları zirai dondan etkilendi
Malatya'da kayısı ağaçları zirai dondan etkilendi

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da kayısı ağaçları zirai dondan etkilendi - Son Dakika
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