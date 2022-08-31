Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

31.08.2022 21:40
Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya'da kayısı bahçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'da kayısı bahçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçadağ ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesi'nde Hüseyin Bozkuş (70) idaresindeki 44 AD 584 plakalı traktör kayısı bahçesinde devrildi.

Sürücünün yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde traktörün altında kalan Bozkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozkuş'un cesedi, incelemenin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Pütürge Kaymakamı Özen göreve başladı Pütürge Kaymakamı Özen göreve başladı
Kaynak: AA

Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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