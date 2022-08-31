Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya'da kayısı bahçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçadağ ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesi'nde Hüseyin Bozkuş (70) idaresindeki 44 AD 584 plakalı traktör kayısı bahçesinde devrildi.
Sürücünün yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde traktörün altında kalan Bozkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Bozkuş'un cesedi, incelemenin ardından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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