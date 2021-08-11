Kayısı bahçesine Hint keneviri eken şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bahçeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 bin 392 kök Hint keneviri, 678 gram kubar esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi

Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!

Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?