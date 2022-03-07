Malatya'da "Kayısı Çiçeği Şenliği" 25-27 Martta yapılacak - Son Dakika
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Malatya'da "Kayısı Çiçeği Şenliği" 25-27 Martta yapılacak

07.03.2022 17:04
Malatya'da "Kayısı Çiçeği Şenliği" 25-27 Martta yapılacak

Malatya'nın turizmini ve yemek kültürüne katkı sunmak için ilki geçen yıl "Hayat çiçek açıyor" sloganıyla yapılan Kayısı Çiçeği Şenliği'nin ikincisi 25-27 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Malatya'nın turizmini ve yemek kültürüne katkı sunmak için ilki geçen yıl "Hayat çiçek açıyor" sloganıyla yapılan Kayısı Çiçeği Şenliği'nin ikincisi 25- 27 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ organizesinde gerçekleştirilecek şenliklerde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Akçadağ Belediyesi, Kale Belediyesi, Malatya Ticaret Borsası, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği ve Malatya Fotoğraf Sanatçıları Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Malatya Musiki Cemiyeti, Altınkulaç Tenis Kulübü, Dağcılık ve Doğa Sporları, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği paydaş olarak etkinliklere katkı sunacak.

25 Mart Cuma günü başlayacak etkinliklerde Arslantepe Höyüğü merkezli, tarihi ve turistik bölgeler önemli turizm temsilcileri ve katılımcılarla ziyaret edilecek, Kayısı Çiçeği Foto Maratonu yapılacak, Malatya mutfağının en özgün yemekleri kamuoyu ile buluşturulacak, yemek yarışması, bisiklet turu, yamaç paraşütü gösterisi, tırmanış ve panel gerçekleştirilecek.

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27 Mart, Malatya, Turizm, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 'Kayısı Çiçeği Şenliği' 25-27 Martta yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da "Kayısı Çiçeği Şenliği" 25-27 Martta yapılacak - Son Dakika
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