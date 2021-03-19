"Kayısı Çiçek Şenlikleri" başladı - Son Dakika

"Kayısı Çiçek Şenlikleri" başladı

19.03.2021 18:47

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da, "Hayat Çiçek Açıyor" sloganıyla Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği öncülüğünde "Kayısı Çiçek Şenlikleri" başladı.

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da, "Hayat Çiçek Açıyor" sloganıyla Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği öncülüğünde "Kayısı Çiçek Şenlikleri" başladı.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Fırat Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi paydaşların destek verdiği şenlik kapsamında tur acentelerinin temsilcileri, internet fenomenleri, rehberler ve gastronomi şeflerine kentin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Battalgazi ilçesinde Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda kentin yöresel yemekleri sunuldu.

Kaymakam Abdül Kadir Duran, programda yaptığı konuşmada amaçlarının turizm acentelerinin güzergahlarına Malatya'yı da eklemek olduğunu söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentin değerlerini ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtmak istediklerini aktararak "Bizi Almanya'da bir geziye götürdüler ve oradaki tarihi bize anlatmak için bizi gezdirdiler. Gittiğimiz yeri öve öve bitiremediler. Bir cam fanusun içerisinde iki tane taşı bize saatlerce anlattılar. Biz bu adam neden bahsediyor, bu taşlardan bizim orada gani gani var. Ancak biz bunları anlatamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler daha sonra ilçedeki bir kayısı bahçesine giderek çiçek açan ağaçlarla fotoğraf çektirdi.

Aykut Öğer, Almanya'dan bir turizm şirketinin temsilcisi olduğunu belirterek kentin iç ve diş turizmde inanılmaz bir potansiyeli bulunduğunu dile getirdi. "Biz aslında dış turizm açısından baktık, yurt dışından gelip buranın turizmini geliştirmek açısından bakıyoruz. Her şey var, sadece aşçı gerekiyor, yoğurmak ve tanıtmak gerekiyor." diyen Öğer şöyle devem etti:

"Anadolu'nun her kenti gibi Malatya'nın da kendine has özellikleri var, burada en önemlisi kayısı. Kayısı bahçeleri Japonların kiraz bahçeleri gibi çok güzel. Almanya'daki Türk seyahat acentelerinin her açıdan seve bileceği bir ürün var burada. Gastronomi ve kayısı bahçeleri ve kayısı gibi her açıdan burası büyük bir cazibe merkezi. Uçuşlar arttıkça yeni tip koronavirüs azaldıkça burası tur operatörlerinin gündemine gelecektir."

Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Özdemir, "Kayısı Çiçek Şenlikleri" kapsamında kendin doğal ve tarihi güzelliklerinin daha fazla tanıtılması amacıyla turizm acentelerinin temsilcilerini kente getirdiklerini söyledi. Şenliği ilk kez düzenlediklerini ve kayısı çiçeklerinin oluşturduğu görsem şöleni dünyaya tanıtmak istediklerinin anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Değerimiz olan kayısının dünya çapında tanıtılması bize mutluluk verecek. Japonya'da Kiraz Çiçeği Festivali yapılıyor ama Malatya'da 8 milyon civarında kayısı ağacımız var. Dolayısıyla bizim onlardan kalır yanımız yok. Biz bunu başaracağız ve yerli malımızı dünyaya tanıttığımız gibi Malatya'yı da dünyaya tanıtacağız."

Bugün başlayan şenlikler 21 Mart'ta sona erecek.

Kayısı Çiçek Şenlikleri başladı
Kayısı Çiçek Şenlikleri başladı
Kayısı Çiçek Şenlikleri başladı
Kayısı Çiçek Şenlikleri başladı

Gastronomi, Almanya, Malatya, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kayısı Çiçek Şenlikleri' başladı - Son Dakika


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