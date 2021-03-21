Malatya'da "Kayısı Çiçek Şenlikleri" kapsamında kayısılı saray yemekleri tanıtıldı - Son Dakika

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da düzenlenen "Kayısı Çiçek Şenlikleri" kapsamında kayısılı saray yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği (MAKTAD) öncülüğünde gerçekleştirilen şenlik kapsamında kente davet edilen şef, gurme, yazar ve gazeteciler ile tur rehberleri ve seyahat acenteleri temsilcilerine Kale ilçesindeki Malatya Turgut Özal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde Şef Aydın Demir tarafından "Kayısılı Saray Yemekleri Work Show" düzenlendi.

Şef Aydın Demir, etkinlikte Osmanlı saray yemeklerinden "Pekmezli Kuzu Etli Kayısı Yahnisi" ile "Ballı Mahmudiye" yaptı.

Vali Aydın Baruş, etkinliğin ardından düzenlenen plaket töreninde, bu güzel çalışmalardan dolayı MAKTAD başkanı ve üyelerini tebrik etti.

Malatya'da bu mevsimin ayrı bir güzelliği olduğunu aktaran Baruş, "Bir tarafta bembeyaz kayısı çiçekleri, hemen arkasında karlı Beydağları diğer tarafa baktığınızda Karakaya Baraj Gölü'nün masmavi güzelliği. Bu belki sadece Malatya'ya has bir güzellik. Malatya'nın güzellikleri her mevsimde insanın dikkatini çekecek bir değere sahip. İllerin tanıtımında başlangıç aşamaları çok önemli. El ele verirseniz, birlikte yola çıkarsınız başarılı olursunuz. Bu açıdan bu emeği çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Baruş, şef Aydın Demir tarafından yapılan yemekleri tattıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tatmış olduğumuz yemekler, Malatya'nın değerlerine ayrı değer katacak lezzetler. Çünkü Malatya gastronomisinin ana unsuru kayısı. Bu kayısının yemeklerde kullanımını, hakikaten karışımını, bileşimini çok güzel bir şekilde gerçekleştirdiler. Bundan sonra zaten zengin olan gastronomimizi daha da dikkat çekecek şekilde zenginleştirir, damaklara hitap edecek hale getirir ve buraya dışardan gelen misafirlerimize çok nefis yemekler sunarız. Gastronomi alanındaki faaliyetler artarsa Malatya'nın doğası zaten güzel, tarihi engin bir tarih, kültürü çok çeşitli ve zengin. Bütün bu unsurları birleştirdiğimiz taktirde de Malatya turizmi daha fazla hareketlenecek, farklı deneyimler yaşamak isteyen insanlar buraya gelecek ve bizim misafirperverliğimizi görecek. Malatya her zaman sıcaklığı ve misafirperverliği ile bilinen bir il. Biz de misafirlerimizi Malatya'da ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyacağız. Buraya kadar teşrif eden bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum."

Daha sonra Vali Aydın Baruş ve MAKTAD Başkanı Zeki Saygı, organizasyonda katkısı bulunanlar ile kente organizasyon kapsamında gelenlere plaket ve katılım belgeleri verdi.

Şenlik, yapılacak çeşitli etkinliklerle bugün sona erecek.