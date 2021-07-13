Malatya'da Kayısı Festivali 16-17 Temmuz'da düzenlenecek - Son Dakika

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 24'üncüsü 16-17 Temmuz'da düzenlenecek Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, geçen yıl salgın nedeniyle kutlayamadıkları festivali bu yıl da buruk bir şekilde kutlayacaklarını söyledi.

Temennilerinin önümüzdeki yıllarda Kayısı Festivali'ni Malatya'nın kültürünü, sanatını ve bütün değerlerini içeren bunların yanı sıra kayısıyı da öne çıkaran bir festival niteliğinde hep birlikte coşkuyla kutlamak olduğunu dile getiren Gürkan, şöyle devam etti:

"Özellikle 2 Temmuz tarihine kadar pandemiyle ilgili sürecin nasıl olacağı konusunda bilginin olmaması nedeniyle bu konuda tereddütte kaldık. 2 Temmuz tarihinde sürecin açıklanmasından sonra hazırlık dönemi için Kültür Bakanlığının ve Telifler Kurulu Genel Müdürlüğünün bu konulara bakışı en az iki ay önce başvuruların olması gerekiyor. Dolayısıyla 15 günlük sürede bir uygulama yapamadılar. Biz de Malatya ölçeğinde lokal bazda yine uluslararası olmak kaydıyla mütevazi bir şekilde Kayısı Festivalini bütün Malatyalı hemşerilerimizle birlikte kutlayacağız. Festivalimizin açılışı 16 Temmuz'da olacak. 17 Temmuz akşamı saat 18.00'de de büyük bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Tabi festivalimizin süreci içerisinde bisiklet yarışları, kültür sanat etkinlikleri, konferans ve paneller kısa da olsa yapılacak. Kortej yürüyüşümüzün hemen akabinde de değerli sanatçılarımızdan Zara ve Kutsi'nin vereceği halk konseriyle Kayısı Festivalimizi noktalayacağız."

Festivallerin esas amacının şehrin birlik beraberliği, dirlik düzeni ve dayanışması için olduğunu aktaran Gürkan, "Kayısı Festivali de olsa Kültür Festivali de olsa veya başka festivallerde olsa esas amaç şehrin tarihini, kültürünü, medeniyetini, geçmişteki yaşanmışlıklarını, günümüzde yaşanılanlarını ve gelecekte yaşanılanları bir birlik atmosferi içerisinde ve yol istikrarı içerisinde gitmesini sağlamaktır." dedi.

Festival kapsamında fotoğraf sergisi, çocukların boyama etkinliği, Malatya türküleri gecesi, bisiklet yarışı, kayısı yarışması, kortej yürüyüşü ve konser düzenlenecek.