Malatya'da kayısı festivali gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Malatya'da kayısı festivali gerçekleştirilecek

07.07.2022 12:48
Malatya'da kayısı festivali gerçekleştirilecek

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali 21-25 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali 21-25 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Vali Hulusi Şahin, Beydağı Tabiat Park'ında düzenlenen tanıtım toplantısında, festivalin kente güzellikler getirmesini temenni etti.

Festivalin Malatya için önemli olduğunu aktaran Vali Şahin, şöyle devam etti:

"Malatyalılar olarak Malatya'dan tüm Türkiye'ye çok önemli mesajlar vereceğiz. Bu mesajlarla beraber Malatya hem başarılarını kutlayacak hem de ileriye atacağı adımların sinyallerini verecek. Çok başarılı bir festival olacağını düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar yaptığımız toplantıların hepsinde paydaşlarımızın bize gösterdiği yoğun ilgiyi gördüm. Bu festival tüm paydaşlarımız tarafından kucaklanmıştır. Zannediyorum ki hedeflerimize ulaşacağız. Bu festival bir başlangıç olacak. Çok güzel işler olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da festivalin kente hayırlı olmasını diledi.

Festivalin bu yıl dolu dolu geçeceğini anlatan Gürkan, "Festival bu yıl bütün fertlerle birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'ya layık bir şekilde gerçekleşecek. 21 Temmuz 18.30'da Hükümet Konağı önünden yürüyüşe çıkılacak ve büyük bir kortej olacak. Bu kortejde Malatya'nın bütün fikir renklerinin orada buluşması ve aynı hedefe kilitlenerek ileriye yürümesi amaçlanmaktadır. Festivalin birinci amacı Malatya'nın birlik, beraberlik ve dayanışmasıdır." diye konuştu.

Festival kapsamına bu yıl konser, panel, yarışma, sergi, halk oyunları, spor şenliği ve birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Malatya Valiliği, Beydağı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kayısı festivali gerçekleştirilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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