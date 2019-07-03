Son Dakika Haberleri: Malatya'da kayısı hasadı başladı
Son Dakika Genel Haber

Malatya'da kayısı hasadı başladı

1 saat önce

Malatya'da kayısı hasadı başladıMALATYA - Dünya kayısı başkenti Malatya'da kayısı hasadı başladı.

Malatya'da kayısı hasadı başladı
MALATYA - Dünya kayısı başkenti Malatya'da kayısı hasadı başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş hasat yapılan bir bahçeyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.
Dünya kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Malatya'da binlerce insanın geçim kaynağı olan kayısıda hasat yüksek kesimlerde start aldı. Hasadın başlamasıyla birlikte Vali Aydın Baruş, Tarım il Müdürü Tahir Macit ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Karakaş Mahallesi'ndeki bir kayısı bahçesini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.
Burada konuşan Vali Baruş, "Bu sene kayısılarımızın verimi çok iyi, kayısılarımız çok kaliteli. Bu sene kayısın hak ettiği değerden daha fazlasını bulacağını düşünüyoruz. Burada öncelik vermemiz gereken konu çiftçilerimizin, üreticimizin emeğinin karşılığını bulması. Gerek yaş kayısı gerekse kuru kayısı ticaretinde üreticilerimizin birlik halinde hareket etmesini kayısı ticareti yapan firmaların da kayısının hak ettiği değeri bulması için ellerinden geleni yapmalarını istiyoruz" dedi. Bu sene yaklaşık 390 bin ton yaş kayısı rekoltesi beklediklerini ifade eden Baruş, hasat döneminin hayırlı olmasını diledi.
Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise "Ben öncelikle bu yılki hasadın ülkemize ve memleketimize hayırlı ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Gerçekten üreticilerimiz masrafların yüzde 40 artığı zor bir süreçten geçiyor. Kayısıdan her ay 21-22 milyon dolar gelir elde ediyoruz. Ortalama 260 milyon dolar sadece kuru kayısıdan gelir elde etmiş oluyoruz. Bu da şehrimiz için çok önemli bir şey. Bu fiyatları üreticilerin de mutlu olduğu seviyeye çıkarmak için biz de elimizden gelen gayreti yapacağız" diye konuştu.
Malatya'da kayısı hasadı başladı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:14 Kaynak: İHA
Ramazan Özcan, Malatya, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı! İşte ayrılığın sebebi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:27:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da kayısı hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]