Malatya'da kayısı hasadı başladı

MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi'nde ünü ülke sınırlarını aşan Malatya kayısısının hasadına katıldı ve kayısı topladı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi'nde kayısı hasadı programı düzenlendi. Kayısı hasadına Malatya Valisi Aydın Baruş ve il protokolü de katıldı. Mevsimlik tarım işçileriyle ve çiftçilerle bir süre sohbet eden Vali Baruş, ağaçtan dökülen kayısıları işçiler ile birlikte topladı.

Kayısı hasadının ardından açıklamalarda bulunan Vali Baruş, kayısı fiyatlarının yüksek olmasından dolayı üreticilerin memnun olduklarını belirterek, "Bu altın kayısı, altın meyve diyoruz. Değerli bir meyve. Malatya mahsulü bu altın meyvenin, bu şekilde insanların damak zevkine uygun bir halde üretilmesini sağlanıyor. Yarımcahan mahallemizde kayısı hasadımız başladı. Mehmet Bey'in tarlasındayız şu anda. Rabbim verimli kılsın. Bütün üreticilerimize çiftçilerimize, helal kazançlar, bol kazançlar diyor diliyoruz. Emeklerinin karşılığını almaları bizi çok sevindiriyor. İşletmecimizin de söylediği gibi son zamanlarda kayısı fiyatlarının yükselmesinden çok memnunuz" dedi.

Malatya'da son dönemde artan lisanslı depoculuk faaliyetleriyle kayısı fiyatlarının istikrar yakaladığını belirten Vali Baruş, "Biliyorsunuz geçen yıl Malatya ilimizde lisanslı depoculuk faaliyetleri başladı. Lisanslı depoculuk ile birlikte Malatya'da destekleme kapsamına alındı. Bu destekleme kapsamına alınmasının vermiş olduğu güvence ile kayısımız fiyat istikrarı yakalayarak Malatya bir kazanç elde etmiş oldu. İnşallah bundan sonra da fiyatlar istikrarlı bir şekilde devam eder. Üreticimiz beklediği kazancı sağlar. Burada sadece kayısı üreten kazanmıyor. Değişik yörelerden başka yerlerden buraya ekmek parası kazanmak üzere gelen mevsimlik işçilerimiz var. Onlar da buradan kazanç elde ediyor. Ekonomik hayatları sürdürebilmeleri için ailelerine para götürüyorlar. Dolayısıyla kayısının sağlamış olduğu gelirin birçok toplum kesimine insanımıza faydası var. Buradan bu işin ticaretini yapanlar da bir kazanç sağlıyor. Neticede ülkemiz ekonomisi ihracat yoluyla da kazanmış oluyor. Bugün de tahmini rekoltemizi açıkladık. Yaklaşık 86 bin ton kuru kayısı tahmin edildi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın vermiş olduğu veriler çerçevesinde Kayısı üretimi yapan diğer illerimizde birlikte de yaklaşık 94 bin ton Türkiye kuru kayısı rekoltesi bekleniyor.. Dolayısıyla bu yılki kayısı hasadını, biz çiftçimiz açısından, üreticimiz açısından güzel geçeceğini düşünüyoruz. Bu kızgın güneş altında çalışmak tabii ki zor bir iş. Helal yoldan bu kazançlarını, nafakalarını sağladıkları için bütün çalışan emek veren insanlarımızı tebrik ediyorum. Bütün üreticilerimiz İnşallah beklediğini alır. Ülkemiz ekonomisi kazanır. Malatya kazanır diyorum" diye konuştu.