Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kayısı Hırsızlığı İddiası

Malatya'da Kayısı Hırsızlığı İddiası

35 dakika önce

Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Kayısı Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Malatya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde N.A, jandarmaya, kendisine ait yazlık evin bodrumunda yaklaşık 600 kilogram kuru kayısısının çalındığını bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaptığı istihbarat çalışması neticesinde hırsızlık olayına karışan şüpheli U.M.Ö'nün, Güzelyurt Mahallesi'nde N.A'ya ait eve gittiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli U.M.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Hekimhan, Güzelyurt Mahallesi, Malatya, Güncel
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