Malatya'da "Kayısı koparma" kavgası: 2'si polis 6 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da "Kayısı koparma" kavgası: 2'si polis 6 yaralı

09.06.2022 10:43

Malatya'nın Aydoğan mezrası mevkiinde yaşanan olayda iki grup arasında "kayısı koparma" meselesi yüzünden çıkan kavga çıktı. Çıkan kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler ise kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Malatya'nın Aydoğan mezrası mevkiinde bulunan bir kayısı bahçesinde izinsiz meyve kopardın meselesi yüzünden D.K., E.K. ile H.M.,Y.M., E.M.,M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar hafif şekilde yaralanırken, rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran taraflar burada tekrar tartışmaya başladı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ayırdığı kavgada 2'si polis 6 kişi yaralanırken, 13 kişi ise gözaltına aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aydoğan, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 'Kayısı koparma' kavgası: 2'si polis 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da "Kayısı koparma" kavgası: 2'si polis 6 yaralı - Son Dakika
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