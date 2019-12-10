Son Dakika Haberleri: Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısı satıcıları Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısı satıcıları Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezi Şire Pazarı'nda iş yerleri bulunan Murat Şahin, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Şire Pazarı esnafı olarak her yıl oylamaya katıldıklarını belirten Şahin, "Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını ve haberlerini sürekli takip ediyoruz. Fotoğraflar zaten profesyonelce çekilmiş. Olağanüstü görselliğe sahip fotoğraflar var." dedi.

Şire Pazarı'nda iş yeri bulunan Emrah Öztürk de haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların yaşanmış olayları bire bir aktardığını dile getiren Öztürk, beğenerek oy verdiklerini söyledi.

Öztürk, AA'yı takip ettiğini ve her yıl oylamaya katılarak destek verdiğini ifade etti.

Mustafa Yalçın, Günebakan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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