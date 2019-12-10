Son Dakika Haberleri: Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Şire Pazarı'nda iş yerleri bulunan esnafların fotoğrafları incelemesi Şire Pazarı'nda iş yeri bulunan Murat Şahin'in konuşması Şire Pazarı'nda iş yeri bulunan Emrah Öztürk'ün konuşması MALATYA - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısı satıcıları Anadolu...

Şire Pazarı'nda iş yerleri bulunan esnafların fotoğrafları incelemesi

Şire Pazarı'nda iş yeri bulunan Murat Şahin'in konuşması

Şire Pazarı'nda iş yeri bulunan Emrah Öztürk'ün konuşması MALATYA - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kayısı satıcıları Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezi Şire Pazarı'nda iş yerleri bulunan Murat Şahin, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Şire Pazarı esnafı olarak her yıl oylamaya katıldıklarını belirten Şahin, "Anadolu Ajansı'nın fotoğraflarını ve haberlerini sürekli takip ediyoruz. Fotoğraflar zaten profesyonelce çekilmiş. Olağanüstü görselliğe sahip fotoğraflar var." dedi.

Şire Pazarı'nda iş yeri bulunan Emrah Öztürk de haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük dönüş yürüyüşü gösterileri", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların yaşanmış olayları bire bir aktardığını dile getiren Öztürk, beğenerek oy verdiklerini söyledi.

Öztürk, AA'yı takip ettiğini ve her yıl oylamaya katılarak destek verdiğini ifade etti.

Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yalçın, Murat Şahin, Malatya, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var
MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:42:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da kayısı satıcıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]