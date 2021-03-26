Kayısı üreticileri manolya hastalığı ve zirai don tedirginliği yaşıyor

"Dünya kuru kayısı başkenti" Malatya'da kayısı ağaçlarının çiçek açtığı bu dönemde görülen kar yağışı ve zirai don beklentisi üreticileri tedirgin etti.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, kayısı ağaçlarının çiçeklenme döneminde zirai dona maruz kalabildiğini söyledi.

Kayısı çiçeklerinin karla kaplandığını ve geçmiş yıllarda da benzer bir durumla karşılaştıklarını dile getiren Solmaz, "Kar yağışının kayısı çiçeklerine şu an en büyük zararı, döllenme zayıflığına neden olabilmesi. Zirai don gece 5-6 saat boyunca eksi 2'nin altında olursa kayısıya büyük zarar verebilir. Tozlaşmanın olduğu kayısı çiçeklerinde zirai donda hasar görme riski daha yüksek." dedi.

Solmaz, "29 Mart Pazartesi gününe kadar zirai don bekleniyor. 27 Mart Cumartesi gününü pazara bağlayan gece sıcaklığın sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Çiftçi bahçesinde lastik veya saman yakarak dumanın bahçeye yayılmasını sağlarsa nispeten etkili olabilir.

Rüzgarın bahçeye estiği taraftan saman yakılırsa biraz faydası olur." ifadeleri kullandı.

Yağışların manolya hastalığına da neden olduğuna dikkati çeken Solmaz, "Yağmur ve kar, manolya hastalığının yaygınlaşmasına sebep vermekte. Çiftçiler hava açtığında manolya hastalığına karşı çiçek ilacı atmalı. Manolya hastalığı bir sonraki yıl ürün kaybına neden olmakta." dedi.

İkizce Mahallesi'nde çiftçilik yapan 61 yaşındaki Hacı Yazı da yaklaşık 25 yıldır kayısı yetiştirdiğini söyledi.

Yağışları rahmet olarak gördüklerini dile getiren Yazı, "Ağaçların çiçek açtığı dönemde zirai don riskli oluyor. 3 gün önce çiçek ilacı attım, yağış durunca bir daha ilaç atmam gerekiyor. Allah şansımızı yaver götürsün de zirai don olmasın. Çiçek bizim burada yeni açtı, temennimiz zirai donun meydana gelmemesi." diye konuştu.