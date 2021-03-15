Malatya'da kayısı üreticilerine monilya mücadelesi uyarısı - Son Dakika

Malatya'da kayısı üreticilerine monilya mücadelesi uyarısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinin Malatya için gelecek hafta hava tahminlerini yağışlı gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Bundan dolayı kayısı ağaçlarında çiçeklenme döneminde monilya mücadelesine karşı gerekli zirai mücadele ilaçlarının zamanında yapılması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Monilya hastalığı, yağışlarla birlikte yayılım gösteriyor.